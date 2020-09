José Luis Jiménez, doctor experto en aerosoles: “No nos estamos protegiendo bien”

“La pandemia se propaga por hay unas pocas personas que contagian de repente a 10 o 20 o 30 personas, eso está pasando mucho. Estos caso de superpropagación son dentro de locales, en el exterior no hay prácticamente ninguno. Al no decirlo claro no nos hemos estado protegiendo bien”, aseguraba el doctor antes de analizar los cinco factores que influyen. “Cuánta gente hay, cuánto tiempo estamos en el lugar, si hay una buena ventilación, si la gente lleva mascarilla o no y si la gente está hablando, gritando o cantando”, analizaba.