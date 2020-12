Asraf confiesa, destrozado, la enfermedad que padece y que le impidió participar en 'SV': "Me dieron un año de vida"

Isa se ha emocionado al ver a su chico sufrir por haber guardado tremendo secreto durante tantos meses, una enfermedad que pensaba que iba a acabar con su vida: "Yo le notaba muy raro, notaba que estaba muy preocupado, que hacía muchas llamadas por teléfono pero él es un chico muy reservado (…) Creo que no me lo contó porque no me quería preocupar, pero quiero que me lo cuente todo y tenga confianza para apoyarse en mí".