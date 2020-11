La confianza entre Tom y Sandra se tambalea: los puntos flacos de su pasional relación

El próximo jueves, la audiencia tendrá el poder de separar a una de las parejas. ¿Serán Tom y Sandra?

Contra todo pronóstico y sin que nadie diera un duro por ellos, Tom Brusse y Sandra Pica se convertían en habitantes de 'La casa fuerte' convertidos en una pareja estable. Ni Melyssa, ni Samira, ni los rumores de montaje parecían estar haciendo mella en su relación, e incluso han sido los primeros concursantes en protagonizar un tórrido encuentro bajo las sábanas.

Sin embargo, parece que según pasan los días en la casa más blindada de España, la confianza entre ellos se ha resentido. "Estoy teniendo un de ja vu contigo, a Melyssa también le decías que no te habías besado con Lyseth. Te voy a hacer un favor...¿Ha ocurrido algo con Samira?", le preguntó Sandra Barneda al francés. "Ya he dicho que no", repetía él con voz cansada. "También dijiste que no en el otro programa...", apostillaba la presentadora.

"Hasta día de hoy yo he confiando en él pero con lo que estás diciendo se me está poniendo mal cuerpo...", confesaba la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "Yo no voy a meter el dedo en la yaga pero lo que pasó, pasó. Nos enrollamos en la puerta de su casa. Yo voy a seguir con mi verdad", decía Samira.

Tras remover otra vez el tema, Sandra rompía a llorar y se abría en canal: "Es un tema que no soporto, que me ha hecho querer irme a casa, soy una persona muy sensible. Me está costando convivir con ella, no entiendo otra vez el mismo tema. Ya entró con eso, entró matando. Me está desestabilizando que tú cuestiones tanto eso. A lo mejor tienes más información que nosotros", decía la catalana entre lágrimas.

"Yo Sandra no tengo intención de desestabilizarte, pero es lo que he vivido con Tom y tú también. Y esta historia me suena a algo que ocurrió en 'La isla de las tentaciones'", explicó Barneda.

Albert, el cuarto en discordia

Además, pareja ha tenido su primera discusión televisiva. Tras ver las imágenes, la presentadora le preguntaba a la expretendienta de Joni si Albert era su tipo ideal. Sandra se quedaba callada y finalmente reconocía que incluso pensó en sentarse en su trono. "Es un buen chicho, pero yo soy muy respetuosa", aseguraba.

En plató, Rafa Mora aseguraba que entre Albert y Sandra había existido un tonteo innegable. "Estuvieron mareando mucho tiempo. Estuvieron mandándose mensajitos, diciéndose lo guapos que eran, las ganas que se tenían...No quedo en ver a un tronista en la tele que te llama la atención. A lo mejor los celos de Tom no son infundados, a lo mejor sabe algo que no sabemos el resto".