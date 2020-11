Sandra se viene abajo rota por las dudas sobre la posible infidelidad de Tom con Samira: "Es un tema que no soporto"

Samira asegura que se lio con Tom cuando éste le dijo que no tenía pareja y ya estaba con Sandra

Sandra y Samira vuelven a protagonizar un gran desencuentro en directo

Sandra Pica está destrozada por las dudas. Aunque empezó el concurso tomándose a risa lo que Samira Salomé dijo sobre ella y Tom, que se habían besado una noche cuando él ya estaba con Sandra, parece que no puede quitarse eso de la cabeza.

A la concursante le está costando mucho convivir con la argentina. De hecho eso le ha llegado a costar su primera discusión con su novio. Pero más aún se vino abajo cuando Sandra Barneda le preguntó por si confiaba en Tom.

"Yo creo que me está siendo sincero. Hasta ahora no he desconfiado de él. Pero con lo que me estás diciendo ahora me está costando", reconocía Sandra, que había escuchado a la presentadora recordar cuando sucedió lo mismo en 'La isla de las tentaciones'. Tom negó a su pareja de entonces, Melyssa, que se había besado con una chica y finalmente acabó reconociéndolo.

Samira Salomé mantenía su postura: "Yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero lo que pasó, pasó. Sigo con mi verdad hasta la muerte. Me enrollé con él en la puerta de su casa. Si llego a saber que tiene novia no lo hubiera hecho. No entiendo entonces por qué me invitó a subir a su casa. Yo no quiero que ella esté mal pero la verdad es la que es".

Al volver a remover el tema, Sandra se venía abajo. "Es un tema que no soporto. Soy una persona muy sensible. Otra vez el mismo tema me vuelve a hundir porque no entiendo hacer daño de esta forma. Ya entró con eso, matando", se quejaba la concursante. Su enfado no era solo con Samira, sino también por imaginar que se pueden estar dando más información sobre el asunto en el exterior.