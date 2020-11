¡Sube la temperatura en 'La casa fuerte 2'! Lo ha hecho en todos los sentidos. Tom Brusse se acercaba cariñosamente a Sandra Pica cuando estaban en la cama cuando una pregunta le asaltaba a la mente. "¿Por qué estás tan caliente?", le preguntó. Sandra no entendía por qué... pero la cosa se calentaría aún más.

Al ver el vídeo en directo, Tom se ponía rojo de la vergüenza y Sandra se ocultaba el rostro entre las manos. Pero ambos se reían por no haber podido contenerse más en estos primeros días en el concurso.

Sandra Barneda se reencuentra con Tom y Sandra

Sandra Pica, 'carcomida' por las dudas sobre una posible deslealtad de Tom con Samira

Pero la relación de Sandra y Tom puede estar atravesando su peor momento hasta la fecha. Desde que Samira revelase que ella y el francés podrían haberse liado mientras ya estaba ennoviado con Sandra, la concursante no levanta cabeza. No se quita 'el run run' de si es verdad o no y la tensión ha vuelto a estallar en directo. Esta vez con Sandra Pica acabando entre lágrimas.