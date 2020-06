Fani estalla contra una estupefacta Sonsoles Ónega: "No tienes ni idea de la educación que yo le doy a mi hijo"

" Vaya, valores, vaya hombre , Fani no me digas que ha suspendido valores. ¿Sin saberlo ya piensas que ha suspendido valores? Es que…", ha bromeado la presentadora.

"No, estoy segura, porque son asignaturas que no están dando en casa ", ha explicado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. " Claro, eso es lo preocupante ", ha asegurado la presentadora.

Minutos más tarde, Ónega ponía fin a sus dudas. " Tu hijo no ha suspendido valores , de hecho en valores ha sacado un ocho. Te has puesto la venda antes de la herida. Ha suspendido música, sociales y matemáticas ", ha desvelado.

Lo que parecía una simple charla entre la presentadora y la pareja se ha torcido cuando Fani ha sorprendido a todos recriminando a Ónega su comentario anterior. "Tú comentario no me ha gustado nada, como te has referido a mi hijo cuando no tienes ni idea de la educación que yo le doy a mi hijo en casa", ha brotado. "En ningún momento he juzgado la educación que tú le das a tú hijo", ha querido aclarar Sonsoles.