Oriana desvela que Yola y Cristian se han besado pero ellos aseguran que no se acuerdan

Maite Galdeano contó a sus compañeros que a su hijo Cristian le gustaba Yola y que era "la chica que más guapa le parecía de la casa". El navarro aseguró que eso no era así y que la excomponente de las Sex Bom le parecía " Un Gremlin ". Tras ver las imágenes, la cantante, muy enfadada, desveló que el hermano de Sofía Suescun había intentado ligar con ella a través de las redes sociales antes del reality y no entendía su actitud. Sin embargo, él dijo que no había hablado con ella y que alguien se había hecho pasar por él.

"Lo que más me dolió es que me llamara Gremlin de una forma peyorativa . Si niega lo de los fuegos, pues sí ha sido un hacker ha sido un hacker y me da igual. Pero cuando habla conmigo se percibe que hay algo y no sé porque lo esconde", ha explicado ella.

"Él me quería pedir perdón, vino detrás de mí a pedir perdón y lo hizo en la fiesta de Leticia. Hicimos las paces y le perdoné. Lo del beso es que yo me desperté y no sabía si había pasado o no", ha contado Yola. "Yo a Yola ya le he pedido perdón, me parece una chica diez, tiene un corazón gigante y es muy buena persona. La voy a tener de amiga pero lo del beso yo no me acuerdo para nada. Es solo mi amiga", ha zanjado el de Pamplona.