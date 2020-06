Cristian Suescun hace su mayor confesión: "Quiero a mi novia pero no estoy enamorado"

Maite Galdeano cree que debería de romper la relación con su novia

Ferre asegura que Cristian tiene dudas de su relación desde hace meses

Mucho se venía hablado del tonteo que están teniendo Cristian Suescun y Yola Berrocal en 'La casa fuerte'. Él siempre ha defendido que no se liaría con ella, pero lo cierto es que después la ha buscado en varias ocasiones.

Pero la bomba la soltaba Oriana. Al parecer, ¡Cristian y Yola se habrían besado! Sin embargo ellos dicen que no se acuerdan...

En el plató, Sofía Suescun escuchaba la información y afirmaba que no le está gustando el comportamiento de su hermano en cuanto a temas del amor se refiere. Cree que no lo está haciendo bien con Yola ni con su novia: "Me parece feo esa forma de negar a Yola porque sé que de pequeño le encantaba. Pero a la hora de la verdad no sé qué se le habrá pasado por la cabeza para negarla", decía sobre el presunto beso de los participantes.

"No creo que su novia se haya enfadado. No creo que sea lo suficientemente grave como para decirle. Esperaba unas disculpas por parte de mi hermano porque ella es muy buena y no merece el mal trago que está pasando", añadía antes de conocer la gran confesión que iba a hacer su hermano.

Cristian confiesa que no está enamorado de su novia

Sonsoles Ónega le hacía a Cristian la gran pregunta: "¿Estás enamorado?". Tras quedarse callado unos segundos, la respuesta del hijo de Maite Galdeano dejaba a todos con la boca abierta: "Yo estoy con mi novia, la quiero mucho. Pero no he estado en mi vida enamorado de nadie. No he tenido un flechazo. Pero la quiero mucho y la respeto", decía.

Para la presentadora y el resto de los compañeros, esa declaración dejaba entrever claramente que no siente un enamoramiento hacia su pareja. Maite Galdeano, además, lo confirmaba: "Ya venían con problemas en la relación y los dos por igual, porque son celosos y vienen a decir lo mismo, que no están enamorados. Yo para andar así pues rompería. Pero esa chica me cae superbien, es azafata de vuelo, noble, sincera y me gustaba porque no le gusta la televisión", confesaba la madre de Cristian.

Ferre intervenía diciendo que cuando se está en pareja se debe estar enamorado. Pero Maite le dejaba en evidencia: "No digas eso porque a ti también te pasó", soltaba.

Ante la acusación, Ferre se explicaba: "Digo que a los 6 o 7 meses me pasó que no sabía si quería seguir disfrutando de mi soltería o seguir con ella. Pero de ahí a no quererla no. Fue una duda de no saber si quieres formar una familia o seguir soltero por la edad que tienes", confesaba.

Ferre: "Con Cristian hablé mucho de este tema en 'Supervivientes"

Ferre añadía que estas dudas de Cristian vienen desde hace meses. "Yo con Cristian hablé mucho en 'Supervivientes' porque se 'rayaba'. Le he dicho que así él tampoco es feliz. Él no quiere hacerla daño. Pero realmente no está enamorado", revelaba.

Cristian ha seguido defendiendo que muchas parejas están juntas sin sentir un enamoramiento. Pero habrá que ver qué piensa su novia, Jessica, de lo que ha dicho.