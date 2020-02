La primera entrevista de Christofer tras salir de 'La isla de las tentaciones', intregra: "Le había pedido matrimonio a Fani"

Christofer habla por primera vez para 'El debate de las tentaciones'

"Fue como que algo dentro de mí se murió"

"No he visto el programa, me he querido mantener al margen de todo"

Sandra Barneda ha sido la primera persona en entrevistar a Christofer tras su marcha de 'La isla de las tentaciones'. El exnovio de Fani ha hablado por primera vez para 'El debate de las tentaciones' y ha explicado con detalle cómo de dura fue para él la experiencia en el reality.

"Sigo en una situación muy difícil para mí. Por no decir la peor época de mi vida. No he visto el programa. Me he querido mantener al margen de todo, de cualquier comentario, cualquier imagen... para mí no ha sido fácil. Ha sido una experiencia muy difícil", contaba abatido.

Christofer se pronuncia sobre el "¡Estefaníaaaaaaa!"

El grito de Christofer cuando descubrió la infidelidad de su novia se ha vuelto viral. E"spaña es así, se lo toma a risa y a mofa. Lo enfocan a ella y no a ese dolor que tuve. Ese es el peor día de mi vida. No sé cómo explicarlo. Es como si algo dentro de ti se rompe. Fue muy difícil. Fue como que algo dentro de mí se murió. Me quería morir ese día", explica.

Le había pedido matrimonio

Christofer también ha hablado de la hoguera de confrontación con Fani. Ha asegurado que no se esperaba una frialdad semejante y que evitaba mirar a su novia "porque todavía la amaba". "Le dije que se quitara el anillo porque para mí era una prueba de amor de cuando le pedí matrimonio", ha contado.

Todo lo que no vimos de la hoguera de confrontación entre Fani y Christofer

En la hoguera de confrontación, Christofer le aseguró a Fani que ella era la causante de que no se hubiese abierto más con las chicas de la villa. "Tú eres la primera que no me deja tener amistad con chicas, tú me encerraste en una burbuja, me dijiste no hagas esto, no hagas lo otro, y por hacerte feliz no lo he hecho".

Christofer señala los problemas económicos cómo uno de los problemas de su relación con Fani

"No puedo darle a Fani lo que ella necesita porque no tengo una cartera detrás", ha asegurado Christofer. "Por ahí no", le ha advertido ella. "Cuando me fui a vivir con él con él estaba en paro. Lo que tu me aportabas no es lo que necesito en mi vida".

Las razones de Fani para quedarse en 'La isla de las tentaciones'

"No tengo ese dolor de mi vida se ha roto", aseguró Fani tras la marcha de Christofer. "Quiero quedarme aquí para seguir conociendo a Rubén", aseguró.

Los primeros minutos de la hoguera entre Fani y Rubén