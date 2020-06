Saltan chispas en la hoguera de San Juan: de las lágrimas de Christofer al enfrentamiento entre los asaltantes

María Jesús desea "que la desconfianza se vaya" de su corazón; mientras que Juani se centra en su entorno: "Librarme de las personas que no me aportan nada aquí y fuera" , soltaba.

Las 'pullitas' vuelan entre los asaltantes

Nada que ver la hoguera de los asaltantes. La primera en tomar la palabra era Oriana , que lanzaba el primer 'zasca'. "Deseo que me eliminen a las tres plastas y que me quiten las moscas muertas porque me apestan", soltaba. Iván se sumaba a su discurso porque "hay gente mala que va comiendo la olla" , decía.

Pero el más duro era Labrador: "Que me libren de Leticia Sabater porque no me gustan las personas que cuando no les das lo que quieren te ponen verde. De Maite Galdeano porque es de las peores personas que he conocido este año y de la gente torpe porque me ponen muy negro", aseveraba.