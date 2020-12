El mensaje de Inma Campano a Marta Peñate

“Os quería pedir mucho apoyo esta semana para Marta y para Albert porque me parecen una pareja increíble. Me harto de reír con ellos así que lo único que podemos hacer ahora es salvarlos”, ha empezado diciendo.

La amistad de Inma Campano y Marta Peñate

“Tú siempre has sido mi apoyo con todo, la que ha estado ahí para mí cuando más lo he necesitado. No sé cómo agradecerte tanto. Ojalá pudiera verse lo que realmente llevas dentro y no solo el caparazón que llevas puesto”, escribió.