Así han sido las nominaciones a los residentes por el asalto

Después de la expulsión de Rebeca y Efrén, Isa y Asraf ganaban a Tom y Sandra en el juego de los acampados así que con ello optaban al asalto de 'La casa fuerte 2'. Esta vez, además, ganaban una habitación con una noche sin cámaras y un menú a elegir.

Los concursantes se enfrentaban entonces a nuevas nominaciones para elegir qué pareja de residentes se jugarían el asalto contra Isa y Asraf. Así han sido:

Albert: Mi voto va para Samira y Pavón.

Marta: Para Samira y Pavón.

Mahi: Yo con Pavón y Samira he estado desde el principio e igual me estoy equivocando pero ellos no queremos. Tony y Aurah.

Rafa: Para repartir un poco, a Albert y Marta.

Tony: Voy a votar a Pavón y Samira porque van a ganar el asalto y se van a quedar.

Aurah: No tengo claro lo que voy a hacer. Me acabas de dejar... estoy que no estoy. Voy a votar a Samira y Pavón porque ellos tienen muchas diferencias juntos y me caen genial pero creo que son fuertes para ganar el asalto y están pelados.

Pavón: A Rafa y Mahi descartados porque los queremos mucho. Tony y Aurah son los más fuertes con lo cual a estas alturas del concurso nos queremos quitar a los más fuertes así que ellos.

Samira: Nos tenemos que quitar gente. Estoy agradecida por el apoyo que hemos recibido así que mi voto también va para Tony y Aurah. Les como pero también queremos ganar.

Sandra: Yo tiraría por Marta y Albert porque sé que con ellos puedo convivir. Con Samira no puedo convivir y con Mahi y Rafa tampoco.

Tom: Lo que quieras. Vivir con cualquiera me da igual. Voy a hacer lo mismo (Marta y Albert).

Isa y Asraf: Mahi y Rafa no, no nos han hecho nada. Tony y Aurah tampoco. Estaría entre Samira y Pavón y Marta y Albert. Ahora no votemos con el corazón sino con la cabeza... Marta y Albert.