Efren Reyero y Rebeca son los nuevos expulsados de 'La casa fuerte 2': no logran ganar en el televoto a Sandra y Tom e Isa y Asraf

Efrén Reyero y Rebeca Pous han sido los últimos expulsados de 'La casa fuerte 2' . Los acampados del concurso están cada semana en peligro si no asaltan la casa ya que los residentes pueden nominarles. En las últimas nominaciones, resultó que además las tres parejas de acampados salieron nominadas.

En la recta final del concurso era muy importante conseguir que la audiencia les salvase. Los primeros en lograrlo fueron Tom y Sandra, que alucinaron porque no se lo esperaban para nada. La cosa quedaba entre Rebeca y Efrén e Isa y Asraf. Finalmente, la audiencia decidía que Isa y Asraf prosiguiesen en el concurso.

Rebeca y Efrén se lo tomaron con deportividad. Efrén tendrá que resolver ahora todas las polémicas que se ciernen sobre él. Sin embargo, no se mostró preocupado.

Más sorprendente fue la reacción de Isa, que se echó al llorar al ver que debía seguir en el concurso. "Estoy mal porque las cosas que pasan con Asraf me duelen porque soy su pareja. Me agobio, me entra impotencia", explicaba por el conflicto que había tenido su novio con Pavón momentos antes de la salvación.