Efrén, aunque lo negó al principio, terminó confesando lo que presuntamente ocurrió en una noche de fiesta

Efrén y Rebeca, expulsados de 'La casa fuerte'

Efrén ha desvelado esta noche qué ocurrió en el comentadísimo encuentro con Isa Pantoja hace unos años en el reservado de una discoteca. El último expulsado de 'La casa fuerte 2' ha asegurado que no hubo trío con Kiko Jiménez pero, aunque al principio lo ha puesto en duda, finalmente ha confirmado que sí se besaron.

"No hubo ningún trio, eso es mentira. Estando en el reservado de esa discoteca me dijo Isa 'acompáñame al baño' y en ese momento entró María Jesús Ruiz. En ese reservado estuve haciéndome fotos con Isa y luego nos fuimos los tres en taxi".

Efrén fue más allá desvelando que Isa quería bajarse con él para ir a su hotel: "Yo me bajé en el hotel e Isa quería bajar y le dije que no. Kiko dijo por favor no cuentes nada que soy asesor en 'Mujeres y hombres' y me echan', porque todas las fotos de Isa y yo las hizo él"

Jorge Javier y los colaboradores quisieron indagar más en la historia preguntando si hubo o no besos en el baño: "Sí hubo besos", sentenció Efrén, "Ese año no dijo nada... y su representante me lo agradeció".

Efrén siguió su historia con más detalles de lo sucedido: "Al bajarle la cremallera del vestido se dio la vuelta y me besó. Me quedé en shock."

"Luego estuvimos en el sofá y era Kiko el que nos decía cómo ponernos para sacar fotos. Tengo hasta fotos de Isa durmiendo en mi hombro que no han salido. Nos fuimos y en el taxi dijo que se quedaba conmigo en el hotel. Le dije que no y se fueron los dos."

La versión de Isa Pantoja: fue a casa de Kiko Jiménez

Como en todas las grandes historias hay varias versiones. Isa Pantoja tiene un recuerdo muy diferente de su noche junto a Efrén, o al menos eso le ha hecho saber a su novio Asraf.

"Esa noche fue un debate de 'Supervivientes' que fuimos a tomar algo. Es verdad que yo me quedé hasta las tantas. Recuerdo la fotos, es verdad que no iba en mis mejores condiciones. Cuando cerraron esa planta nos habilitaron otra y en el baño no pasó nada. Asraf sabe todo esto y no sabe nada más porque no pasó nada".