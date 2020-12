Isa, hecha un mar de lágrimas, le confiesa a Asraf que estuvo en casa de Kiko Jiménez: "Me molesta que dudes de mí"

Isa niega que hiciese un trío con Efrén y Kiko... pero acaba confesando que estuvo en casa de Kiko

La concursante se viene abajo ante las dudas de Asraf

Isa Pantoja se ha enterado en 'La casa fuerte 2' de todo lo que se está hablando fuera sobre su presunto 'affaire' con Efrén Reyero y Kiko Jiménez. La concursante se ha mostrado tranquila asegurando que no tiene nada que esconder porque "no sucedió nada". Ha negado que se liase con alguno de ellos pero... acabó confesando que sí estuvo durante algunas horas en la casa de Kiko Jiménez.

"Esa noche fue un debate de 'Supervivientes' que fuimos a tomar algo. Es verdad que yo me quedé hasta las tantas. Recuerdo la fotos, es verdad que no iba en mis mejores condiciones (...) Cuando cerraron esa planta nos habilitaron otra y en el baño no pasó nada porque no ha pasado nada más. Asraf sabe todo esto y no sabe nada más porque no pasó nada", relató a solas a Jorge Javier Vázquez.

"¿Dónde dormiste?", le preguntó entonces el presentador a Isa. "En mi casa. Tarde, pero dormí", aseguró ella. "Hay quien dice que dormiste con Kiko Jiménez", respondía Jorge. "No no, dormí en mi casa. No recuerdo la hora pero estaba en mi casa mi amiga con mi hijo porque al día siguiente se iban a Cádiz en el tren y estaban ellos", volvía a asegurar.

Pero después veía otro vídeo donde Kiko afirmaba que había dormido en su casa. Esta vez, Isa confirmó que sí que estuvo con él: "Una cosa es que yo haya ido a su casa porque estaba muy mal. Eso es una cosa pero que yo haya dormido es diferente. Yo cuando pasó eso no me acuerdo ni de lo del baño. Estaba superperjudicada. Me acuerdo del momento de la foto sí me acuerdo que Kiko me acompañó en el taxi. Lo de que eché a Efrén no me acuerdo. Sí que es verdad que fui a la casa de Kiko pero no me quedé a dormir".

Isa rompe en llanto ante la desconfianza de Asraf

Pero esto, al parecer, no se lo había contado a Asraf, que ya salía con él por aquel entonces. Sí le dijo que había llegado a altas horas de la madrugada a su casa, pero no que había pasado antes por la de Kiko Jiménez.

Jorge Javier Vázquez anunció que Isa y Asraf estaban teniendo en directo una discusión por este motivo. Unas imágenes que veremos el próximo martes en 'La casa fuerte: Código secreto'. Pero fuimos un poco testigos de parte de esta bronca cuando el presentador conectaba con el salón de las nominaciones y la pareja seguía discutiendo.

Asraf insistía preguntando si había tenido algo con Kiko y en que por qué no se lo había contado. Ella reconoció que no se lo dijo porque no pensaba que fuera a creerla, pero le recriminó que tuviese dudas sobre ella después de dos años de relación.

"Me molesta que me dejes como una mentirosa. Sí que te conté que había ido donde Kiko. Solo que no te conté que me quedé un rato porque ya te lo contaré por qué. Aquí no se acaba la historia. Quiero que salgas y le preguntas a él porque me voy a quedar más tranquila (...) Vas a salir y vas a peguntar a todo dios, no me gusta que me pongas en duda. Porque me duele", le decía rompiendo a llorar.

"Me he puesto de tu lado hasta con cosas que son verdad. Has contado cosas mi familia que evidentemente yo he visto y en vez de darte de lado he dicho que tienes la razón. Entonces me molesta que dudes de mí porque estos dos años he estado contigo", añadía.

Asraf le prometía que iba a confiar en ella, pero Isa no se quedaba muy convencida...

Efrén confirma que "hubo besos" con Isa