Kiko Rivera le cuenta a Isa qué ha pasado

En el día de su cumpleaños, Isa Pantoja recibió la llamada de Kiko Rivera para felicitarla. Además de eso, le contó cómo estaba la situación. "Sé que esto va a seguir por parte de mamá. Tengo que luchar, ya no por la herencia, me da igual, sino porque me haya metido en un marrón sin saberlo", le contó.