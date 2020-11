Kiko Rivera le explica a Isa qué ha pasado con su madre: "Tengo que luchar porque no me haya metido en 'un marrón' sin saberlo"

Isa Pantoja confiesa que se enteró de la guerra familiar por las redes sociales

Kiko, a Isa: "Te pido perdón públicamente"

Kiko Rivera: "Yo lo que quiero es a mi madre, no a Isabel Pantoja"

Isa Pantoja se mostró muy afectada cuando en el estreno de 'La casa fuerte 2' se enteró de algunos de los titulares que su hermano Kiko Rivera había dado sobre su madre, Isabel Pantoja. Después de unos días, la concursante del reality se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez sobre lo que supone para ella esta guerra familiar.

Isa explicaba que aunque no se viene abajo en público sí que sufre en la intimidad de su hogar. "Siempre que me preguntáis por esas cosas, no sabéis cómo lo digiero yo en casa y muchas veces me pasa eso. Aunque me preguntéis y esté tan normal, sufro".

Contaba, además, que está más acostumbrada a ser ella quien discute con la tonadillera que su hermano. Eso sí, jamás pensó que Isabel Pantoja y Kiko Rivera llegasen a estos términos. "Yo algo sabía (dice sobre la entrevista). Que iba a ser fuerte porque después de todo lo que dijo en las redes sociales al hacer una entrevista tienes que decir algo más", decía.

Me enteré de todo esto por lo que salió en las redes sociales

Pero Isa ni siquiera intuía que su hermano y su madre iban a romper relaciones. La concursante confesaba que se había enterado del conflicto familiar a través de las redes sociales: "Yo no he visto ninguna pelea entre ellos en Cantora o delante de mí. Me enteré por las redes sociales. Nunca pensé que iba a llegar a este punto porque nunca habían tenido una pelea pública. Para mí es muy desagradable".

Kiko Rivera entra por teléfono para felicitar a Isa y le cuenta qué ha pasado

Coincidía que la segunda gala de 'La casa fuerte 2' era el día en que Isa Pantoja cumplía 25 años. Así que Kiko Rivera decidió llamarla para transmitirle sus felicitaciones.

"Quiero decirte felicidades. Decirte que se me partió el alma. No quiero verte llorar, quiero verte disfrutar y que no pienses en nada del exterior. Disfruta tu momento que te lo mereces. Y después de esto te pido perdón públicamente si alguna vez te he fallado. Siempre serás la niña de mis ojos, y te quiero con el alma. Ojalá pudiera estar ahí para darte un besazo. Tenemos que recuperar mucho tiempo", le decía el DJ a su hermana pequeña.

Pero al preocuparte Isa por cómo estaba, Kiko acababa hablando sobre todo lo que estaba sucediendo tras los muros de 'La casa fuerte'. "Estoy hecho polvo pero la vida sigue. No sé puede decir el 'yo nunca' sí que es difícil que esto coja buen camino pero no es imposible. Yo lo estoy pasando muy mal y además si fuera por mí yo lo paraba en el momento de ya. Sé que esto va a seguir por parte de mamá. Tengo que luchar, ya no por la herencia, me da igual, sino porque me haya metido en un marrón sin saberlo", respondía Kiko.

Aún con todo, Isa Pantoja le preguntó si la reconciliación es posible. Kiko no lo descartó, aunque aseguraba sentirse "engañado". "Es tan fácil como coger el teléfono y decir 'Esto pasó así y lo tuve que hacer así'. No te entretengas en llamar echando la culpa a mi mujer, mamá (...) Yo lo que quiero es a mi madre, no a Isabel Pantoja. Isabel para los fans", argumentaba.

A pesar de todo, Kiko le dijo a Isa que espera que su guerra con Isabel Pantoja no afecte a la relación que tienen como madre e hija: "Quiero que estés con mamá, que la cuides y todo. No quiero ponerte en contra de nada. Quiero a mi hermana y yo quiero lo mejor para ella".

Isa Pantoja le manda un mensaje a su madre: "Que se dé tiempo y no escuche a nadie"

Jorge Javier le ofreció a Isa que le mandase un mensaje a su madre sobre todo lo que estaba sucediendo. En ese sentido, la concursante apeló al tiempo: "Yo sé cómo tiene que estar y ahora por mucho que yo le diga estará destrozada. Que se tome tiempo, sin escuchar a nadie y y llegará el día en el que se sienta a gusto para llamar. Y que la quiero mucho", dijo.