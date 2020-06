Iván deja hecha polvo a Oriana con su confesión: "Nuestro primer beso no significó nada para mí"

Iván y Oriana no solo han confesado que se han liado justo antes de entrar en 'La casa fuerte'. En medio de su discusión, una de las verdades más dolorosas para Oriana salía a la luz.

Resulta que Iván y Oriana se besaron por primera vez en el párking de un centro comercial. Después de eso ella esperó que él le mandase un mensaje diciéndole lo bonito que fue. Como no lo hizo, los compañeros de 'La casa fuerte' comentaron que no lo hizo porque no debió de ser tan importante para él.