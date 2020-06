Oriana e Iván confiesan que se han liado después de la cuarentena y ella le advierte: "Si te fijas en otra, tendrías mal gusto"

El tonteo de Oriana e Iván en su encuentro en 'La casa fuerte'

Después de la llegada de Oriana a la villa, lo hacía Iván. Nada más verse las miradas y las sonrisas lo decían todo . Oriana, consciente de que podían estar siendo vistos en ese momento, intentaba evitar la cercanía con Iván. Él no entendía su fría actitud así que siguió tonteando con ella .

Jorge Javier interrumpía el momento diciendo lo que muchos pensaban: "Cómo se nota que ya os habéis acostado. Oriana, tienes la risa tonta típica del tío con el que has pasado una noche y luego te da vergüenza coincidir", le expresaba. Ellos negaban haberlo hecho pero sí confesaban que se han liado en varias ocasiones.

Para el presentador, la historia entre ellos no tiene mucho futuro ya que cree que Oriana está mucho más ilusionada de lo que Iván está. " Para Iván no eres más que una muesca en su revolver . A ti se te nota que te gustaría repetir", le comentó a Oriana, que enseguida se le cambió la cara.

Oriana, mosqueada con el hecho de que Iván pueda tontear con otras

Más seria se quedó todavía Oriana al escuchar a Iván dejar entrever que no está cerrado a tener una historia con otras chicas de la casa. "El corazón lo tengo bastante libre y el cuerpo un poco golfo. He estado mucho tiempo encerrado en casa. Pero me sienta mal por ella", explicaba.