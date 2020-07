Maite Galdeano habla con sus compañeras de con quién le hubiese gustado compartir 'La casa fuerte' y tener una cita

En 2016 Maite contó que había tenido un romance con el de Chipiona

Maite, Leticia y Yola, apodadas ahora como 'Las súper nenas' compartieron un rato de risas y confidencias en la piscina en el que revelaron el nombre de los hombres que les hubiera gustado que entrasen en 'La casa fuerte'. Mientra Yola confesaba que hubiese querido compartir la experiencia con un presentador llamado JP y Leticia Sabater con el actor Jesús Castro, Maite se decidía por el ex de Rosa Benito: Amador Mohedano. "A mí si me dice: 'Oye Maite, ¿Quieres tomar un café y hablar?'. No le diría que no", contaba la de Pamplona.

Esta no es la primera vez que 'La elegida de Dios' habla del hermano de Rocío Jurado. La madre de Sofía Suescun contó en 'Sálvame' que habían mantenido un romance. "Le llamé una noche pero se puso su supuesta pareja Jacqueline. Me dijo que no estaba en ese momento y que podría hablar con él en otro momento. Le quería decir que era un hombre fantástico y que me había pensado bajar una temporada a Chipiona. Al día siguiente le mandé un mensaje y me llamó. Me dijo que era una bonita idea, que bajara y que me invitaba a unos pescaditos".

Sin embargo, Amador Mohedano aseguró que "se había montado una película, que no paraba de llamarlo insistentemente y que era ella quien le había dicho que estaba enamorada".

Tal fue el interés de la exconcursante de 'GH 16' que incluso tuvo más de un rifirrafe con Jacqueline, pareja de Amador. Maite llamaba constantemente por teléfono y a ella no le sentaba nada bien. "Él no tiene que hablar con usted nada, no le interesa nada de usted. ¿Se da por enterada? ¿No le da vergüenza molestar a estar horas para estas tonterías?", brotó en una de las llamadas.

Maite enseña la casa que supuestamente le pagó Amador Mohedano

Además, Maite enseñó al programa la casa que según ella Amador Mohedano le había pagado en Cádiz para tenerla cerca de él.