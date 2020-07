Yola habla de su historia de amor con un presentador llamado J.P: "Si nos hubiésemos conocido antes hubiera pasado algo muy bonito"

'Las Supernenas' han estado hablando en la piscina de los hombres que les hubiera gustado que entrasen en 'La casa fuerte'. "No entiendo al tipo de tíos que hay en el reality. Unos parecen monjes y otros asexuales . A mí me gustaría que entrara Jesús Castro", ha comenzado confesando Leticia Sabater.

"Amador Mohedano me gustaría, a mí si me diría de tomar un café y hablar no me importaría para conocerlo", ha contado Maite. "¿Y a ti Yola?", ha preguntado a sus compañera. "Hay un presentador que me gusta mucho", ha reconocido ella. "No voy a decir el nombre".