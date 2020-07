El 'Yo nunca' definitivo que destapa todos los secretos de los participantes de 'La casa fuerte'

Los participantes de 'La casa fuerte' llevan casi un mes de convivencia y con ello nos han dejado muchas confesiones. También anécdotas que nos han hecho ver cómo reaccionan ante determinadas situaciones. Y aunque entre ellos son muchas las discusiones justificadas por sus "diferencias", tal vez no seamos tan distintos los unos de los otros.

Este es el 'Yo nunca' definitivo de los participantes . Una recopilación de algunos de sus secretos más íntimos así como de sus vivencias. ¡Atención! Es un 'yo nunca' interactivo en el que también puedes jugar . Imagina que estás con todos ellos en la casa y vota si también has vivido estas anécdotas. ¡Descubre cómo de cerca estás de todos nuestros concursantes de reality!

'Yo nunca' he ligado con más de dos personas en una misma fiesta

María Jesús Ruiz lo dio todo en el cumpleaños de Fani. Se dejó llevar y acabó tonteando a más no poder con Cristian y Labrador . Bailecito por allí, miradita por allá, que si te toco los abdominales... Todo muy inocente, ¿verdad?

'Yo nunca' me he liado con alguien famoso/a

La última vez que Yola Berrocal, Leticia Sabater y Maite Galdeano jugaron al 'Yo nunca' acabaron hablando de las relaciones sentimentales que habían tenido con famosos . Leti no quiso dar nombres pero dijo que a ella le habían gustado mucho "los empresarios importantes de este país".

'Yo nunca' he tenido cinco orgasmos en un día

Cinco. Ni más ni menos. Ese fue el número de orgasmos que Macarena confesó que había llegado a tener con Rafa Mora en un solo día. La novia del colaborador de televisión no tuvo pudor a la hora de hablar con sus amigas sobre sexo y acabó contando cómo son sus relaciones con Rafa . ¡Fue él quien se puso rojo en el plató al ver todo lo que contó Macarena!

'Yo nunca' me he caído de forma ridícula delante de mucha gente

'Yo nunca' me he desnudado o hecho 'topless' delante de mis amigos

Hay quienes creen que la desnudez es algo natural que no debería ser tan tabú; para otros, la vergüenza es más fuerte y ni conciben un 'topless' en verano si hay gente presente. En el caso de Yola , ella no tiene problema en ducharse desnuda a la vista de todos de sus compañeros o en zanjar una discusión con Oriana enseñándole las 'Yolas' .

'Yo nunca' he tenido sexo salvaje en la ducha

'Yo nunca' he sido acusada de haber sido 'Pretty Woman'

'Yo nunca' me he hecho amiga de mi archienemiga

'Yo nunca' he llevado un juguete sexual a un viaje

Cuando crees que has visto todo sobre Maite, siempre hay algo que puede sorprenderte. Aunque no fue ella la que lo dijo públicamente, ¡salió a la luz que se ha llevado un juguete sexual a 'La casa fuerte'! ¿Y por qué no?