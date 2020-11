Mari Cierlo, decepcionada con Sonia Monroy: “Yo jamás la hubiera nominado, nos conocemos desde hace 20 años”

Mari Cielo asegura que necesitaba el dinero del premio: “Era un gran trampolín, pero también soy bicho de plató”

La directora de cine se defiende el sobrenombre de Teniente O´Neill: “Nadie organizaba y yo me quería duchar”

Mari Cielo Pajares ha sido la primera concursante expulsada de ‘La Casa Fuerte 2’ y Sandra Barneda la ha recibido en el plató de ‘La Casa Fuerte: Código Secreto’ dispuesta a saber qué había pasado. La presentadora se ha encontrado con una mujer tranquila, pero que se ha sentido traicionada por quién creía que era su apoyo en la casa.

“Estoy decepcionada con gente que pensaba que eran amigos desde hace años, y me he enterado de cosas fuera, me lo podía decir allí de su boca… Me refiero a Sonia, le dije a Albert que no podía nominar a Sonia, la conozco desde hace 20 años y hemos vivido muchas cosas, dentro y fuera de España”, así le explicaba Mari Cielo a Sandra la decepción que se había llevado.

Y es que Mari Cielo había explicado que ella necesitaba el dinero del premio porque tiene problemas económicos “Por temas familiares, Sonia sabía que yo necesitaba el dinero”. Una situación que Sandra Barneda ha comprendido: “No hay por qué avergonzarse por decir que lo necesitas… Sé por qué lo necesitas y es tu vuelta a la televisión después de 15 años”.

La directora de cine ha regresado a la televisión y tenía la sensación de que podía ser un buen trampolín para relanzar su carrera: “Sabía que si me iba la primera, hay mucha gente joven que ve el programa y era un trampolín a que te conozca gente de otra generación, pero no ha podido ser y también soy bicho de plató y estoy aquí con vosotros”.

Rafa Mora le ha dicho que la ha notado un poco Teniente O´Neill y ella le ha explicado que los primeros días ‘La Casa Fuerte’ era un poquito de caos y que alguien tenía que organizar “Si nadie toma la decisión de organizar, la voy a tomar yo porque me quiero duchar”. Tras ver un vídeo resumen de su paso por ‘La Casa Fuerte’, Mari Cielo ha querido aclarar el tema del huevo en el que llamaron a Tom “Clasista de mierda”. Mari Cielo ha puntualizado que el comportamiento de Tom con ellos no era el adecuado “tiraba las macetas para que las recogiéramos” y Fani ha saltado en su defensa recordando que Melyssa se quejaba de que Tom quería tener una criada para él. Sin embargo, la concursante no ha entrado en eso y ha contado que Tom le confesó que no sabía que significaba la palabra “clasista” que no le había molestado y que todo lo hacía por el show.