La polémica llegada de Mark al trono de Claire

El que fuera uno de los colaboradores estrella de ‘Crónicas Marcianas’ no se anduvo con rodeos y lanzó una pregunta muy directa al pretendiente: “¿Tú no tenías una relación con Mari Cielo?”. Fue escuchar la pregunta y Mark respondió que era su amiga: “No hay nada más”, aclaró.

Sin embargo, sus palabras no sirvieron como punto final a aquella polémica y los asesores del amor siguieron indagando sobre lo que unía al pretendiente con la ahora participante de ‘La Casa Fuerte’: “La has nombrado en tu ficha de presentación”, dijo Antonio David Flores.

Nagore Robles, que estaba muy atenta a los acontecimientos, también quiso opinar sobre el tema: “Si fue al casting con ella”, dijo. A lo que Mark respondió: “Es por eso por lo que sabéis que es mi amiga, no me gusta que se malinterpreten las cosas (…) Es solo mi amiga y no he tenido nunca con ella”.