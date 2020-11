De la mala relación con su padre, a sus fotos subidas de tono: todas las polémicas de Mari Cielo Pajares

Repasamos los momentos más controvertidos de la actriz

Mari Cielo Pajares ha sido la primera concursante expulsada de 'La casa fuerte 2'. Su estancia en la casa más blindada de España no ha sido muy larga, pero ha dado para mucho. La intérprete no ha pasado desapercibida: ha hecho muy buenas migas con Albert, declaró la guerra a los residentes y se hizo un "checo, checo", con la olla mediana. Pero estas no son las únicas veces en las que Mari Cielo se ha encontrado en el centro del disparadero. Repasamos sus polémicas más sonadas:

La mala relación con su padre

Otra de las polémicas más sonadas de la actriz, es la mala relación con su padre Andrés Pajares. Ella tuvo un grave accidente, se rompió el cráneo y el pubis y él no la visitó en el hospital. "Estaba en la UCI y mi padre no vino a verme a Barcelona. Me dijo que no se encontraba bien de salud y yo lo entendí. Lo que no entiendo es que durante el tiempo que estuve en el hospital se fuera de vacaciones a Marruecos y me mandara fotos con monos. Estas cosas duelen", contaba apenada. "Psicológicamente me machaca porque enjuicia mucho. Te sientes muy juzgada cuando hablas con él.

Su enfrentamiento con Emma García en 'Viva la vida'

Mari Cielo fue invitada a 'Viva la vida' cuando el programa hizo un recordatorio de la carrera de Andrés Pajares. Sin embargo, ella creyó que acudía como colaboradora para hablar de 'Supervivientes'. Al descubrir el verdadero tema que se iba a tratar, la hija del actor montó en cólera: "Soy una tía muy clara y no tengo ningún problema en hablar de nada. El otro día estuve en 'Sálvame' y hable de todo lo que había pasado en mi vida personal. Creo que tengo derecho a cuando no hay una noticia nueva, y solo es remover lo de siempre, saber donde poner el punto. Esto es un error épico. No me parece necesario", protestó.

"Esto ha sido un error de comunicación, habla con tu representante", zanjó la presentadora.

Sus fotos subidas de tono

Tras la crisis provocada por el covid-19, la madrileña se vio obligada a compartir contenido erótico a cambio de dinero a través de una app. "Cuando ocurrió el estado de alarma, todo lo que yo tenía como fuente de ingresos se desvanece. Lo peor es que no tienes paro, no tienes ERTE ni ningún tipo de ayuda. No ves la posibilidad de pagar un alquiler etc", contó en 'Sálvame'.

"Yo he tocado fondo muchas veces cuando me tocó emigrar. Momentos en los que he ganado mucho dinero y otros en los que he dormido en un sofá. Estoy acostumbrada a esos cambios. Pero esta vez mi madre estaba en una situación complicada y yo me daba contra las paredes porque no podía hacer otra cosa"

Cine para adultos

Poco antes de convertirse en concursante oficial de 'La casa fuerte', Cristian Suescun le propuso a Mari Cielo grabar cine para adultos juntos. El hermano de Sofía pensó que sería una buena idea grabar contenido con la hija de Andrés Pajares para colgarlo en la red, pero ella se negó. "Es algo que ni hago ahora, ni voy a hacer, no juzgo a quien lo haga, pero no es algo con lo que me sentiría cómoda", le dijo ella.

Se le relacionó con un pretendiente de 'MyH'