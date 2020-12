Una broma de Marta a Samira y Pavón acaba con las concursantes enfrentadas: "¡Qué pesada, tía! Eres un robot repetitivo"

Entre broma y broma, Pavón aconsejó a Marta tomarse un café para despejar la cara, y ella no dudó en lanzarle un dardo: “Tú te despiertas viendo cosas peores”

La fijación de Marta con Samira continúa, al punto que la canaria puso a su no amiga y a Pavón un despertador para que les sonara de madrugada. Aurah intuyó que no había sonado, ya que nadie se había quejado, pero Marta no estaba dispuesta a dejarles dormir: “¿No ha sonado? Me da igual, se lo pongo ahora, otra vez. Hasta que suene. Que suene bien”.

Intrigada por el resultado de su broma, a la mañana siguiente Marta acudió al hogar de los residentes y descubrió que la habían pillado: “¿Pero cómo lo sabían?”. Por si fuera poco, Pavón y Samira pillaron in fraganti a la canaria y a Sandra en su habitación: “No sé qué parte de no entrar no entienden”, se quejaba Samira, y la réplica de Marta no tardaba: “Tú entras a mi casas por la mañana y yo entro a la tuya cuando me da la gana. ¡Qué pesada, tía! Eres un robot repetitivo”.

Pavón, despertador en mano, quiso devolver la broma y Marta se dio cuenta de que le llevaba un paso por delante: “¡Este es más listo que nosotras, tía!”, le decía a Sandra. Intentando despistar a Pavón, la concursante comenzó a preguntarle a andaluz por el reloj, pero este no entró en su juego: “Tómate un cafelito a ver si te despiertas, que estás con la cara que no me veas”, le decía, a lo que marta, con Samira siempre muy presente, le respondía: “Tú te despiertas viendo cosas peores”.