La victoria de Tom y Sandra en una carrera de sacos desata la 'guerra': "Son unos tramposos"

La victoria trajo cola, porque los perdedores no estaban dispuestos a asumir las trampas de sus compañeros . Pavón preguntaba a Albert si se podía saltar sin agarrar el saco tal y como había hecho Tom, pero no obtuvo respuesta: “Yo es que solo me encargaba de mirar la línea”. Pero Aurah sí dio la cara por sus amigos: “Son unos tramposos, todos. Unos tramposos. No han ganado”.

La canaria, pese a no concursar, se tomó muy a pecho el resultado, y le dejó muy claro a Marta, que estaba feliz de la derrota de Samira, que el resultado no debía ser válido, pero su compañera la frenó: “¿Tú te vas a llevar dinero con esto? No. Yo tampoco. Así que no sé qué hacemos discutiendo por ellos”. Aurah no se quedó callada: “Mira Marta, no le puedes comer el culo a Sandra y Tom”.