Marta no le perdona a Tom la nominación por segunda vez

La amistad entre Marta Peñate y Tom Brusse parece haberse acabado. El francés la nominó por segunda vez en el concurso y al enterarse la canaria descargó toda su furia contra él. De vuelta a 'La casa fuerte 2' tras la última gala, Marta estalló: "¡Traidor! Que se la clavaste a Melyssa y debía saber que la siguiente era yo", le soltó recordándole así su infidelidad a su expareja en 'La isla de las tentaciones 2'.

Marta está cansada de Tom, por eso ha ido contando en la casa que tiene "un as bajo la manga" sobre él. Para la concursante, el francés estaría asustado por si saca esa carta. "Mejor que siga callada porque él sabe perfectamente por qué no me habla", comentó.

Durante el directo de una nueva gala, Marta bautizó a Tom como "Traitom". Por su parte, el concursante ha intentado explicar el por qué de su nominación: "Marta llegó aquí histérica. Quería cargarse a Samira, luego a la otra... Ella nunca me ha hablado bien, siempre me ha insultado. Siempre me ha dicho que si soy un infiel etc. Estaba muy cansado de ella. Le dije que por favor me dejase en paz porque un amigo no hace eso".