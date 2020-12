Nervioso por ser el primer reality de Telecinco en el que participará, Efrén se mostraba con muchas ganas de darlo todo en el concurso. "¿Estás con Marta?", le preguntó Jorge Javier. "No, no estamos desde hace un par de semanas", contestó Efrén. "¿Y ella lo sabe?", cuestionó el presentador. "Yo se lo dije. Lo que no creo que sepa es que entraba en 'La casa fuerte' porque eso no se lo he dicho", revelaba él.