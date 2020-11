La romántica declaración de amor de Mayka a Tony Spina: "Me tiene loquita"

Los románticos mensajes de Mayka

La cena de ‘La isla de las tentaciones’

Además, Inma Campano, quién se ha convertido en inseparable de Mayka en los últimos meses, ha puntualizado que, para ella, su ganadora también es Marta Peñate. Las dos concursantes hicieron amistad en su paso por República Dominicana, e Inma ha lamentado la imagen que su excompañera está dando en este reality: “Tú siempre has sido mi apoyo con todo, la que ha estado ahí para mí cuando más lo he necesitado. No sé cómo agradecerte tanto. Ojalá pudiera verse lo que realmente llevas dentro y no solo el caparazón que llevas puesto”, escribió junto a una foto de las dos agarrándose la mano.