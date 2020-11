Tony Spina, nuevo concursante de ‘La casa fuerte 2

“No quiero entrar con prejuicios pero ya tengo a personas que me caen mal. Con algunos ya he convivido, como por ejemplo con Asraf, y ya habéis visto que no me llevo muy bien con él. Con Rebeca también he convivido y me parece una falsa”, ha confesado. Además, Tony ha añadido que hay “un par” de compañeros que tampoco le hacen mucha gracia y que se incorpora a la convivencia con cuentas por solucionar: “Con Samira tengo un tema pendiente que quiero resolver”, ha cebado sin querer entrar en más detalles. “A Isa Pantoja la conozco y me cae bien. Es la única de los que conozco que me cae bien. Bueno, y Marta también, la conozco desde hace poco pero me llevo bien con ella”, ha dado como primer repaso a la casa.