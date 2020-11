El dardo personal de Tony Spina cuando Isa Pantoja le acusa de no limpiar: "¡Que yo no soy Dulce!"

Los acampados tienen una misión: limpiar la casa de los residentes pero no todos están contentos con el servicio, sobre todo Isa Pantoja. La concursante afeaba a Tony Spina que lleve tres días sin limpiar su habitación, le tachaba de vago y él se quejaba: no es Cenicienta.

“Yo soy eficaz si me dan las herramientas”, se quejaba él y Asraf explicaba que si tenían el cuarto sin recoger era porque se tenían que cambiar rápido para una prueba: “¡Que yo no soy Dulce, tío!”, se quejaba él y ella no toleraba esa alusión.

Indignada, Isa perdía la paciencia con el acampado: “No me gusta que nombres a Dulce porque yo no nombro a nadie de tu vida. Si aquí a nadie le gusta que nombre a su familia no me nombres a dulce…” y el micro le jugaba una mala pasada a Isa, se quedaba abierto y la oíamos susurrar: “Vamos, se la corto”.