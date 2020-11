Las razones por las que Marta está al límite

“Esto me está afectando, sé que no he sido perfecta y que me he vuelto loca pero, por favor, vamos a dejarlo ya. No puedo permitir que mis padres me vean así, vamos a hacerlo por nosotras, por los otros compañeros y por mi bien psicológico”, decía pidiéndole cordialidad a Samira. La canaria ha reconocido que le gustaría estabilizar “la mente” en esta aventura y que quiere comportarse como una “chica equilibrada”: “No puedo con tanta discusión, en caer en las descalificaciones físicas, en tanta locura. No puedo más”, insistía.