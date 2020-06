Las idas y venidas de Oriana e Iván: "Estoy cansado de escuchar tus tonterías"

Días después de ese encuentro, Iván y Oriana han estado conviviendo y lo cierto es que su relación está plagada de altibajos . Si ya Iván se mostró algo dudoso a formar dúo con Oriana , el resto de días no ha estado más estable la cosa.

Iván no soporta algunas de las actitudes y comportamientos de Oriana y se lo hace saber a través de contundentes confesiones como las siguientes: “Estoy cansado de escuchar tus tonterías”, “no sabes reconocer tus errores”, “me estoy agobiando y llevamos un día” y “déjame vivir, te lo pido por favor”.

Pese a esto, Oriana busca constantemente a Iván para que deje atrás su enojo y lo cierto es que a veces lo consigue y, en otras ocasiones, no. Mantienen un tira y afloja constante que les mantiene en continua alerta durante todo el día.

Oriana, cansada de las dudas de Iván

Sonsoles Óngea se ha dirigido a la pareja durante su conexión en directo con la villa e Iván ha confesado que le gusta todo de Oriana: “Discutimos mucho y, cuanto más discutimos, más me gusta”, admite. Pero a Oriana no le valen estas palabras y confiesa que “se ralla” porque no entiende sus idas y venidas: "Le irrito y se ha llegado a avergonzar de mí".