Un desafortunado comentario de Oriana sobre la edad de Yola hace que Jorge tenga que intervenir: "Eso se lo dices a Tutankamón"

Oriana ha desvelado que le gustaría parecerse a Emma García dentro de unos añoss

Oriana, Iván González y Yola han sido los primeros concursantes en entrar a 'La casa fuerte'. La excomponente de las Sex Bomb ha llegado enfundada en un deslumbrante mono brillante que ha provocado la admiración de Jorge Javier Vázquez. "Llegas elegantísima, es precioso el mono que llevas, no quiero meter mierda, pero Yola ha sido verte al lado de Oriana y he pensado: 'Ahora Oriana parece que va de trapillo'", ha confesado el presentador.

"Ay, ¿Cómo se te ocurre? Perdona, compara pero no ofendas, este vestido me queda estupendo. Este cuerpo no lo tiene nadie", se ha quejado la extronista. "Vosotros que tenéis sobrevalorada la juventud llega una señora como Yola y te deja pequeñita, pequeñita", ha insistido el catalán.

Al conocer que la cantante tenía 49 años, Oriana ha lanzado un dudoso elogio a su compañera. "Pues te mantienes muy bien", le ha reconocido. "Yola y yo tenemos 49 años, tú piensas que eso es un elogio, pero es una p*** mierda de elogio, eso se lo dices a Tutankamón", le ha reprochado Jorge.

"Me refiero a que hay gente que llega peor", se ha defendido ella. "¿Tú como te ves con 49 años?", ha querido saber él. "Pues igual, me veo un poco como Emma García, me encanta", ha desvelado Oriana.

Oriana confiesa que se ha liado con Iván

Por si fuera poco, Oriana se ha reencontrado en el reality con un amigo muy especial. Iván González y ella han reconocido haberse visto durante la cuarentena y haber compartido más que palabras. Al ver a la concursante tan ilusionada, Jorge no ha podido evitar sincerarse: "Para Iván no eres más que una muesca en su revolver. A ti se te nota que te gustaría repetir".