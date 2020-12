Pablo habla de la relación de Tony y Mayka

“Me estáis mandando muchos vídeos sobre lo que está pasando en ‘La casa fuerte’ con Tony y Mayka”, ha empezado diciendo el dj en su cuenta de Instagram tras recibir numeras peticiones para que hable sobre la crisis de la pareja “Me da un poco igual, la verdad, pero sí que me apetece opinar porque yo creo que lo que le está pasando a Mayka es que ella no ha sabido estar sola y creo que no ha medido bien con quién está. Hay personas que entran en un reality y hacen lo que tengan que hacer porque viven de eso y tienen que dar juego y participar. Yo creo que cada uno tiene que saber dónde se mete y con quién está”, ha criticado sobre las cosas que Tony ha hecho, como ducharse desnudo con Cristini y Rebeca .

Además, Pablo cree saber cuál es el verdadero origen de todos los problemas de Mayka: “Hay que aprender a estar solo. Yo creo que ella ha tenido ese fallo, creo que no ha sabido estar sola y ahora lo está pagando. Está viendo cosas de Tony que no le gustan. Es lo mismo que le pasaba conmigo. Yo creo que realmente ella necesita aprender a estar sola y no irse con la primera persona que le regala los oídos y le gusta físicamente”, ha expresado.

“Ella tiene un problema de celos muy grande y obliga un poco a la persona con la que está a ser de una forma que, igual, no es, simplemente para que no se enfade en ciertos momentos”, ha confesado. Pablo también ha criticado que Mayka se lleve el chasco después y no se fije primero en qué tipo de persona tiene a su lado: “Luego cuando no está con esa persona se empieza a indignar diciendo ‘no es lo que yo esperaba’, ‘qué desencanto me estoy llevando’ ¿Desencanto de verdad? Paso del tema pero me apetecía opinar. Creo que debería aprender a estar sola, a encontrarse, a saber lo que quiere y lo que no, y a superar todos esos problemas que tiene”.