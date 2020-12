Mahi carga duramente contra Tom: "Es un impresentable y un mentiroso"

"Mentiroso, no pongas en mi boca cosas que no he dicho. Poca vergüenza. Mentiroso. Mentiroso de mierda. En mi vida me he echado a la cara persona más que lerda que ésta. No quiero verlo más. ¡Qué mentiroso más grande! Más que nada es la impotencia. Ojalá pudiera hacer algo", dijo en su estallido.