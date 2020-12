Joy no quiso hablar con su novio, Antonio Pavón, después de descubrir que había tenido sexo con Samira a pocas horas del cierre de ‘La casa fuerte 2’. En la final, el torero ha hablado de cómo cree que se está tomando su chica lo ocurrido, de si él perdonaría una infidelidad y también le ha enviado un emotivo mensaje: “La única mujer que hay en mi mente y en mi corazón se llama Joy”.

Pavón: "La he cagado"

El torero lo ha pasado muy mal desde que se conoció la noticia. Al principio, tanto él como Samira (que se han quedado a las puertas de la victoria) lo negaron todo, pero al final la verdad salió a la luz. No solo porque Aurah les escuchara, sino porque hay imágenes que no dejan lugar a dudas de lo que ocurrió en ese baño. “La he cagado y soy consciente”, reconoció Pavón hablando con Jorge Javier Vázquez. A pesar de ello, insistió en el profundo amor que hay entre él y su chica: “Nosotros nos amamos muchísimo”.