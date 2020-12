Samira suelta la bomba final: destapa su 'affaire' con Tony Spina mientras él salía con Makoke

Samira y Pavón tuvieron sexo en el baño de su habitación

La última fiesta de 'La casa fuerte' terminó con el inesperado encuentro sexual de Pavón y Samira en el baño de su habitación. Al enterarse de la noticia, el resto de concursantes no dudaban en comentar entre ellos lo sucedido.

Tras la llamada de atención del presentador, Tony Spina ha justificado su actitud: "No estamos haciendo un juicio, ha pasado una cosa en un reality y lo comentamos. Esta claro que hay cosas que se van de las manos, pero hay más cosas de Samira durante en el reality en las que se le ha visto el plumero. Unó más uno más uno, me lleva a pensar y me lleva al mismo sitio", ha comentado.

"Me parece heavy, pero heavy que me da risa. Tengo que reírme ya de que me juzgue una persona que está con una señora mayor y quedando conmigo y liándose conmigo. Está liándose conmigo teniendo novia. Otra que se hizo mayor por liarse con Kiko Rivera. Me parece muy fuerte que me juzguen ellos, que me juzguen los juzgados", ha brotado Samira.

"En ese momento estaba soltero, lo sabes muy bien. Que poca vergüenza", se ha defendido el italiano. "Que poca vergüenza la tuya, que estabas con Makoke y te estabas liando conmigo", ha asegurado la extronista. "Demuéstralo lista, que eres muy lista", le ha retado Spina. "No tengo nada que demostrar, paso de ti", ha zanjado ella.

Jorge Javier ha querido saber más del tema y ha preguntado directamente a la concursante. "¿Estás diciendo que Tony quedó contigo cuando estaba con Makoke?". "Quedó conmigo cuando salió de 'Gran Hermano VIP, en el hotel que hay al lado de Telecinco. Habían hecho una portada. Me están aquí fustigando como si vinieran ellos de las Carmelitas". "Ahora de repente estaba con pareja, cuando ella dijo en la casa que estaba soltero. Y lo suelta después de dos años...", ha explicado el de Napoli.

La discusión ha seguido subiendo de tono hasta que la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha terminado abandonado el jardín secreto. "¡Dejad de reíros bastardos!", ha gritado a Tony y a Aurah totalmente destrozada.

Los protagonistas se arrepienten

Pavón está terriblemente arrepentido de haber dado un paso más en su relación con Samira. "Es para pegarme un palo en la cabeza. A última hora cagarla de esa manera, es para matarme", se ha lamentado el diestro. Samira se ha venido abajo y ha pedido "perdón de corazón" a la novia de Antonio.

El 'zasca' de Jorge Javier a los concursantes