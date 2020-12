Rebeca abre su corazón: “Tom no me atrae, la que me atrae es Sandra. Yo le gusto a ella y ella me gusta a mí”

Al ver a escena, Tom quiso unirse , pero las chicas no parecían quererle dentro de la ecuación: “Me toca el culo mejor Rebeca que tú” , le decía su chica. Y la cantante, encantadísima, abría su corazón: “A mí es que Tom, con esa cara de… Tom, no me atrae, la que me atrae es Sandra” , y continuaba ante el asombro de Efrén: “Yo le gusto a Sandra y Sandra me gusta a mí. Está muy buena”.

La cosa fue subiendo de tono, tanto que las concursantes se propusieron ir a tumbarse juntas, Tom quiso ir, pero no le dejaron: “No, no, tú en este pack no entras. Yo a él no le comparto, pero si él me comparte a mí, yo encantada”. Lo que no sabía Rebeca es que su amor no es, precisamente, correspondido: “A Rebeca más que objeto de amor, la veo objeto de risa”.