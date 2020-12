Tom y Sandra, Rebeca y Efrén e Isa y Asraf, nuevas parejas nominadas de 'La casa fuerte 2'

Efrén: Mi voto para Isa y Asraf. Porque no he convivido mucho con Tom y Sandra y lo poco que he convivido con ellos me han acogido muy bien.

Rebeca: Mi voto es para Tom y Sandra. No quiero votar a ninguna de las dos parejas, son apoyos fundamentales pero Isa y Asraf desde el minuto uno hemos estado juntos.

Pavón: Mi voto va para Asraf porque mi convivencia con él no ha sido nada buena y deseo que sea él quien se vaya. Lamentablemente Isabel es pareja perjudicada.

Samira: Mi voto también va para Isa y Asraf porque yo he sido un apoyo incondicional y no me lo han devuelto de buena manera. Donde las dan las toman.

Sandra y Tom: Lo vamos a explicar. Nos ha tocado coincidir con los que más queremos así que por estrategia hemos decidido repartir los dos votos entre Isa y Asraf y Rebeca y Efrén para no tener remordimiento de conciencia cuando caiga la nominación.

Rafa y Mahi: Vamos a repartirlo así no se pelean. Uno a Asraf e Isa y el otro para Tom y Sandra.

Marta: Mi voto va para Isa y Asraf. Isa es efecto colateral.

Albert: Para Asraf en especial y para Isa.

Asraf: Hemos pensado en repartir los votos. Yo voto a Tom y Sandra.

Isa: Y yo a Rebeca y Efrén. Son nuestros amigos. Rebeca es mi amiga y también lo son Tom y Sandra. Así que será un placer salir nominados con algunos de ellos.

Tony: Lo tengo complicado porque en la recta final siempre me equivoco. Siempre voto con el corazón en vez de con la cabeza. Se lo voy a dar a Isa y Asraf aunque mi convivencia sea mejor, pero sigo pensando lo mismo de Asraf.

Aurah: Me voy a mantener en lo mismo. No hablo casi nada con Rebeca así que mi voto va para Rebeca y Efrén. No tengo relación alguna con ella y no me gusta cómo me mira.

Isa y Asraf eran los más nominados, mientras que Tom y Sandra y Rebeca y Efrén estaban empatados. Por lo tanto, las tres parejas de acampados están nominadas. Además, la organización les ha recordado a los concursantes que no están permitidos los pactos en las nominaciones.