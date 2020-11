Samira Jalil, decimotercera concursante confirmada de ‘La Casa Fuerte 2’

¿Quién es Samira Jalil?

Ahora es influencer y hace poco acudió a ‘Sábado Deluxe’ para contar cómo eran las fiestas privadas que organizan los futbolistas. Samira se sometió al polígrafo de Conchita, que destapó que la extronista había tenido relaciones con futbolistas a cambio de dinero o regalos. Ella lo negó: “No me he dedicado a eso ni lo he querido hacer”. Pero la información desvelada por el poli puso contra las cuerdas a Samira y su relación con su novio. Tras una publicidad, vimos a la influencer completamente rota y llorando a mares: había hablado con su chico, Rubén, que estaba muy molesto por todo lo que estaba ocurriendo en el plató. No lo dejaron entonces, pero casi.