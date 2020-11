Naturalidad y amor incondicional: todo lo que podemos esperar de Mahi Masegosa y Rafa Moya en 'La casa fuerte'

La pareja se enfrenta a su primer reality juntos

Tras proclamarse cuarta finalista en 'Supervivientes', Mahi Masegosa prueba suerte en 'La casa fuerte' con su novio Rafa Moya. La diseñadora se dio a conocer en el reality 'Maestros de la costura', aunque fue en Honduras donde consiguió ganarse el cariño de la audiencia con su gran desparpajo y naturalidad.

Gracias al programa, pudimos descubrir también lo muy enamorados que estaban la granadina y su novio, algo que no dudarán en demostrar en la casa más blindada de España.

¿Qué podemos esperar de Mahi Masegosa y Rafa Moya en 'La casa fuerte'?

Amor incondicional

El tiempo que la pareja pasó separada por la participación de Mahi en 'Supervivientes' les ayudó a ser todavía más conscientes de lo que se querían el uno al otro. Rafa echaba tanto de menos a su novia que incluso dejó su trabajo para poder ir a verla a la isla. Va a ganar porque ha sido una gran superviviente que se ha ido creciendo con el tiempo. A mí me alegró la vida cuando la conocí y creo que al público también le alegra. Estoy en el paro pero muy enamorado", aseguró.

Gran espíritu de superación

Todo reto es poco para Mahi. La exsuperviviente ha demostrado en innumerables ocasiones que siempre sabe buscar el lado bueno de las cosas y sobreponerse a las adversidades. En 'Sábado Deluxe' habló de el bullying que sufría en el colegio y de cómo supo darle la vuelta a la situación. "Yo tenía una gorra rosa y, cuando iba por el pasillo, me daban en la visera. Lo pasé mal, de no tener amigos. Esa gente hace que el espíritu se haga más fuerte. Se reían de mí por la gorra y, al día siguiente, me la ponía con más seguridad todavía".

100% naturalidad

Si algo no se puede cuestionar es la frescura y la autenticidad de la modista. Cuando por fin consiguió ir al baño y hacer sus necesidades, Mahi aseguró que estaba "mucho más feliz". "Ahora veo la vida de otro color. Yo ahora soy más feliz y más ligera… me he quitado un peso de encima. He hecho caca y me siento una persona renacida, nueva y dispuestas a comerme la vida. Veo la isla más bonita", comentaba entre risas.

Mucho carácter

Aunque Mahi es una persona muy alegre y positiva, no duda en hacer frente a quien piense que no está siendo justo con ella. Fue el caso de Violeta Mangriñan en 'SV'. "Me parece muy falso que me digas que te llevas bien conmigo y luego me nomines", le aseguró la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. A pesar de que la andaluza trató de explicarle que lo hacía por descarte, la extronista no entraba en razón y siguió gritando una y otra vez que era una falsa. "¡A ver si se queda muda y le revienta la garganta!", brotó Masegosa.

Sentimientos a flor de piel