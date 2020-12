Sandra y Samira no acercan posturas en su tenso cara a cara: "Escucho tu voz o te veo y me irrita"

En 'La casa fuerte 2: Código secreto' se les dio a las concursantes la posibilidad de limar asperezas teniendo un cara a cara. Samira fue la primera en hablar: "Voy a ser sincera con ella. Yo jamás he querido dañarla ni tener ningún pensamiento malo. Considero que es buena niña pero está abducida . Lamentablemente se vuelven de la misma condición cuando duermen en el mismo colchón. Ella en todo momento ha sido amable. Yo lo he intentado también. Hay una guerra abierta pero considero que no tengo nada en contra de ella. Está cegada y espero que el día de mañana espero que pueda madurar del todo. No soy quien para quitarle la venda. Tiene que ser ella sola", argumentó.



Sandra, por su parte, no le perdona que se siga metiendo con Tom. "Pienso que eres una persona hipócrita porque estás diciendo que fuiste amable pero sabes que llevamos unos días en los que has hecho comentarios. Eso es independiente de que lleve cuernos o no. Yo he discutido contigo cuando ha habido algún comentario, nunca te he provocado y eso para mí es ser mala persona. El otro día me llamaste fea sin venir a cuento. Eso viene siendo recurrente en estos días", le recrimonó.