Asraf no confía en Isa y pone en duda que no se haya liado con Efrén: "Yo no me creo a nadie"

Asraf no se fía de la versión de Isa

Después de la gala, Asraf no tardó en preguntarle a Isa si se había liado o no con Efrén. "No has tenido nada, ¿no?", le dijo. Isa volvió a decirle que no pero Asraf tenía sus dudas: "¿Ese es el día que desapareciste?", le preguntó delante de sus compañeros. "No. No es la noche que desaparecí hasta las seis. Ha dicho que yo me fui por mi lado y él se fue por el suyo", le respondió.