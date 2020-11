Ya han pasado dos días después de que fuéramos testigos de la tremenda crisis de pareja que están atravesando Tom y Sandra Pica . Ella se pasó toda la gala llorando porque dice que Tom “ya no es el mismo” y que su relación ha cambiado mucho desde que entraron en la casa porque él está “mucho más frío” que fuera.

Los dos tuvieron una fuerte discusión bajo las sábanas porque Sandra, que ya le conoció siendo infiel a su anterior pareja, no ha podido olvidar en supuesto beso que Tom le dio a Samira en el portal de su casa. En la bronca, Tom le dijo claramente a su novia que, si no podía confiar en él, no podían seguir juntos y que le hacía “la vida muy difícil”.