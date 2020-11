Tom vuelve a discutir con Sandra por celos y remata su crisis llamándola “Melyssa” en pleno directo

Sandra, que ya estaba llorando, ha tenido que abandonar el plató después de este lapsus

La noche ya empezaba mal para Sandra Pica: el programa arrancaba con las imágenes de la última bronca que ha tenido con Tom bajo las sábanas. Su conversación bien podría ser una copia de las discusiones que Tom tenía con Melyssa antes de su paso por ‘La isla de las tentaciones’, en las que Tom se quejaba de la falta de confianza de su pareja.

A estas alturas del programa, Sandra todavía no ha podido olvidar el beso que, supuestamente, Tom le dio a Samira en la puerta de su casa cuando ya había empezado una relación seria con la tentadora. El tema ha vuelto a salir cuando estaban en la cama y Tom, en su línea, ha sido tajante:

“Si crees que soy un mentiroso y no puedes confiar en mí, no vamos a poder seguir con esta relación. Me haces la vida difícil”, le ha dicho a su novia, que le pide una y otra vez que comprenda cómo se siente ella mientras él amenaza con acabar con la relación. Ya en el directo y, después de ver el vídeo juntos, Sandra se ha puesto a llorar.

Tom: "Es que he visto a Sandra Barneda y me he acordado de la isla"

La concursante tiene muy claro que su relación sentimental ya no es la misma: "Lo nuestro ha cambiado. Tú antes no me tratabas así. Desde que estamos aquí, no me dices nada bueno, sólo cosas negativas", se ha quejado Sandra, asegurando que lo único que le aliviaría sería hablar con su madre.

Por si esto no fuera suficiente, Tom, cuando se ha puesto a dar explicaciones de lo que puede ocurrir entre ellos (alega que ya no tienen mucha privacidad, pero nada más) el concursante se ha equivocado y ha llamado a Sandra con el nombre de Melyssa, dejando a todos con la boca abierta. "Es que al verte a ti, Sandra Barneda, me he acordado de la isla", ha dicho Tom para justificarse.

Sandra confiesa: "Nuestra relación se ha enfriado"

Después de esta equivocación, la pareja ha seguido explicando cuáles son sus problemas. Para Sandra, Tom se ha vuelto mucho más "frío" dentro del concurso de lo que era fuera y él le ha dado una explicación: "Es verdad que ya no pasamos momentos a solas y que, aquí, al estar con la gente, es diferente".