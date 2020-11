Albert hace más confesiones de su vida como deportista: “Al final, estaba siguiendo el sueño de mi padre”

Lo que también ha quedado atrás es su vida como deportista de élite (era corredor de atletismo profesional), de la que el concursante ha seguido hablando con sus compañeros, ya más relajado y dentro de la casa: “A mi padre le dio un bajón enorme cuando le dije que lo dejaba, pero me di cuenta de que, al final, estaba siguiendo el sueño de mi padre y no el mío”, ha dicho con toda claridad.

Albert: "Ahora quiero viajar y verlo todo"

También ha dejado muy claro el motivo por el que abandonó el deporte: “Yo ya no aguantaba más. Cualquier cosa en la que pelees por una clasificación, te consume. Cuando otro gana, tú ya estás perdiendo. A mí me entrenaron para ganar y llegó un momento en el que ya no perseguía el éxito”.

Albert, además, ha contado los planes que tiene para el futuro: “Quiero viajar, pero viajar de verdad. Porque yo he ido a muchos países de los que sólo he visto pistas de atletismo y no he visto nada más. Ahora quiero verlo todo”.