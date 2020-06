Historia de la televisión: Yola y Leticia desvelan la relación familiar que llevan guardando en secreto todos estos años

Las concursantes entierran el hacha de guerra tras veinte años de discusiones

No hay conflicto alguno que 'La casa fuerte' no consiga solucionar. Leticia Sabater y Yola Berrocal entraron al reality con larga lista de cuentas pendientes. Sin embargo, el programa no solo ha conseguido que las dos divas musicales entierren el hacha de guerra, sino que también que desvelen un misteriosos secreto sobre sus familias.

"Empiezo a estar feliz de estar de pareja contigo. Me río mucho contigo porque somos muy diferentes, yo tengo mucha más picaresca y tú eres más ingenua. He empezado a coger cariño a tu personalidad", le aseguraba la intérprete de 'La salchipapa' a la que fuera sus archienemiga durante veinte años mientras hacían la cama. "Yo sé que eres una persona que ha sufrido mucho y que eres una luchadora", respondía ella.

Tras ver las imágenes, Yola ha dejado sin palabras Sonsoles Ónega contando un secreto familiar. "Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino. Nuestros padres se llevaban súper bien y nuestras madres también. No sabíamos porque discutíamos, he conocido a una persona bellísima", ha comenzado explicando. "Mi padre siempre me ha contado esa anécdota y me preguntaba que por qué no éramos amigas si Leticia tenía una familia muy buena y muy maja. Yo le dije que no lo sabía, que pensaba que ella tenía algo en contra de mí. Estoy muy contenta de haberla conocido".

"Llevamos veinte años llevándonos mal, pero realmente mal, de verla e irme por otro lado y de decir: 'Si Yola va a un programa no voy'. Nunca pensé que un domingo como hoy, estoy feliz y que no me gustaría que me cambiaran de pareja", ha corroborado Leticia.