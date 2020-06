Las cuentas pendientes entre Leticia Sabater y Yola Berrocal que podrán resolver en 'La casa fuerte'

Las claves del enfrentamiento entre Leticia Sabater y Yola Berrocal

" Se me va a poner el ojo mal de verdad , esta chica no puede vivir sin mí", explicaba Sabater en 'Sábado Deluxe' . Estábamos en una discoteca y estaba con un grupo de gente sentada en una mesa. Ella vino, se sentó en la mesa y le dije: 'Oye perdona, no estás invitada'".

" Lo que no puedes decir son cosas que son mentira. No era tu mesa, era del director. Tienes dentro el demonio y por más que te cambies, lo vas a tener dentro.

"¿Tú no te das cuenta de que yo no hablo de ti? Es una pesadilla. No eramos amigas ni somos amigas, no tengo ningún interés en ella", dejó claro la creadora del 'Leti Rap'. "Eres una traidora, lo dejaste claro en 'Supervivientes' cuando te intentaste liar con el novio de tu amiga", zanjó Yola.